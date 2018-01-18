القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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الخميس 18/يناير/2018 - 10:38 م

حبس موظف متهم بتزوير 60 قسيمة زواج وشهادة وفاة بالسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2026442

قررت نيابة السلام الجزئية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير الشهادات الرسمية وترويجها على المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لمباحث قسم شرطة السلام ثان، بقيام "محمد. ع ا"، 38 موظف، وبحوزته مجموعة من شهادات الوفاة وقسائم الزواج والقيد العائلى خالية من البيانات، وغير مصرح بتداولها خارج السجلات المدنية بقصد ترويجها على المواطنين.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وعثر بحوزته على المضبوطات "50 قسيمة زواج ممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات، و10 شهادات وفاة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "خالية البيانات"، و4 قيد عائلى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "خالية البيانات".

واعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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