القاهرة : الجمعة 19 يناير 2018
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اقتصاد
الخميس 18/يناير/2018 - 11:20 م

الذهب يسجل أكبر خسائر يومية في 6 أسابيع

الذهب
الذهب
dostor.org/2026411

هبطت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، ليفقد 12 دولارًا مسجلًا أكبر خسائر يومية في 6 أسابيع تقريبًا.

وأنهت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير جلسته متراجعًا بنحو 0.9% ليصل إلى 1327.2 دولار للأوقية مسجلًا خسائر بلغت 12 دولارًا على مدى الجلسة وهي الأكبر منذ تعاملات 7 ديسمبر.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.2% ليصعد إلى 1328.9 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% ليسجل 90.585 دولار.

ورغم أن بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين خلال 2017 بنحو 6.6% متجاوزًا التوقعات البالغة 6% فإن النشاط الصناعي في "فلادلفيا" سجل خلال الشهر الجاري أدنى قراءة في 5 أشهر.

وقال محلل بشركة «جولد كور» إنه دائمًا ما يشعر بالقلق، حينما ترتفع أسعار الذهب بهذا المقدار وبتلك السرعة، لكنه أشار إلى أن الطلب في الصين قد يدفع سعر المعدن ليتجاوز مستوى 1400 دولار للأوقية خلال هذا العام.

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