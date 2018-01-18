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اقتصاد
الخميس 18/يناير/2018 - 11:40 ص

«البيتكوين» تتعافى وترتفع أعلى 11 ألف دولار

البيتكوين
البيتكوين
وكالات
dostor.org/2025623

سعت عملة "البيتكوين" لتعويض بعض خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفعت أعلى مستوى 11 ألف دولار، بعد أن هبطت دون مستوى 10 آلاف دولار أمس.

وبحلول الساعة 8:35 صباحًا، بتوقيت جرينتش، ارتفعت "البيتكوين" بنحو 0.3% إلى 11.027 دولار فيما بلغت قيمتها السوقية 185.3 مليار دولار.

وكانت "البيتكوين" قد وصلت إلى مستوى 9511 دولارا خلال جلسة أمس، وهبطت قيمتها السوقية عند مستوى 159 مليار دولار.

فيما لا تزال عملة "الإيثريوم" عاجزة عن استعادة مستوى 1000 دولار، وهبطت خلال التداولات بنسبة 0.4% مسجلة 978 دولارًا.

أما عملة "الربيل" فقفزت بنحو 16.3% إلى 1.35 دولار، بعد أن هبطت دون دولار واحد أمس.

فيما تواصل عملة "بيتكوين كاش" التراجع بنحو 3.1% إلى 1.738 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية في الوقت الحالي 528.6 مليار دولار، وذلك بعد أن شهدت تراجعًا حادًا أمس عند مستوى 417 مليار دولار.

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