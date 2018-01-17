شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأحد أنواع الدجاج الياباني، الذي أبهر كل من يشاهده بجماله.



ويتميز دجاج «Onagadori» بذيله الطويل والجذاب، حيث يبلغ في كثير من الأحيان أكثر من ثمانية أمتار.