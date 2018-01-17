القاهرة : الخميس 18 يناير 2018
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11:47 ص

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07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:44 ص

إرهابي ليبى يعترف بالمشاركة فى 50 عملية اغتيال ضد الجيش
03:40 ص

صحيفة إماراتية: الدوحة تقف وراء الهجوم على قاعدة معيتيقة الليبية
12:58 ص

ريهام سعيد تشن هجومًا على محمد رمضان
12:22 ص

وفد عسكرى يمنى رفيع المستوى يصل القاهرة
02:59 م

«السيسى» يبحث مع أمين «التعاون الإسلامى» سبل تكثيف التعاون الإفريقي العربى
02:17 م

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11:05 ص

«ابتزاز جنسى» يكشف الطالب «الخسيس» بأسيوط بعد تلقيه «علقة ساخنة»

07:54 ص

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منوعات
الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:37 م

شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار

شاهد.. «دجاج ياباني»
إسلام جمال
dostor.org/2025251

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأحد أنواع الدجاج الياباني، الذي أبهر كل من يشاهده بجماله.

ويتميز دجاج «Onagadori» بذيله الطويل والجذاب، حيث يبلغ في كثير من الأحيان أكثر من ثمانية أمتار.

شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار
شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار
شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار
شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار
شاهد.. «دجاج ياباني» طول ذيله 8 أمتار
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