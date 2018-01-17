القاهرة : الأربعاء 17 يناير 2018
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الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:27 ص

«ترشيد المياه».. عظة عيد الغطاس باتفاق البابا تواضروس والرى

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي مع قداسة البابا تواضروس
أ ش أ
dostor.org/2024329

اتفق الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على أن تكون عظة عيد الغطاس حول ترشيد المياه وأهميتها وسبل الحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من الهدر والتلويث.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار خطتها وجهودها الدءوبة نحو رفع درجة الوعي لدى جميع المواطنين حول ترشيد المياه وحمايتها والحفاظ عليها من الإهدار والتلويث.

وقد تم الاتفاق أيضا على أن تعقد ندوة بحضور الوزير وقداسة البابا والقساوسة لشرح الوضع المائي وأهمية تناوله بصفة دورية في العظات للتعريف بالتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والتعريف بالموقف المائي والتأكيد على دور المواطنين ومشاركتهم في الحفاظ على نقطة المياه ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

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