«ترشيد المياه».. عظة عيد الغطاس باتفاق البابا تواضروس والرى

اتفق الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على أن تكون عظة عيد الغطاس حول ترشيد المياه وأهميتها وسبل الحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من الهدر والتلويث.



وذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان اليوم أن ذلك يأتي في إطار خطتها وجهودها الدءوبة نحو رفع درجة الوعي لدى جميع المواطنين حول ترشيد المياه وحمايتها والحفاظ عليها من الإهدار والتلويث.



وقد تم الاتفاق أيضا على أن تعقد ندوة بحضور الوزير وقداسة البابا والقساوسة لشرح الوضع المائي وأهمية تناوله بصفة دورية في العظات للتعريف بالتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والتعريف بالموقف المائي والتأكيد على دور المواطنين ومشاركتهم في الحفاظ على نقطة المياه ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.