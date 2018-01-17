تعرف على «صلاة اللقان» في احتفالات عيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الخميس، بعيد الغطاس المجيد، تذكارًا لعماد الرب.



ويعتبر عيد الغطاس، الذي يجري الاحتفال به في 19 يناير من كل عام، من الأعياد السيدية الكبرى، وثاني الأعياد الكبرى بعد عيد الميلاد مباشرة، وترتبط به «صلاه اللقان».



و«اللقان» كلمة يونانية، تعني الوعاء، الذي يوضع فيه الماء للاغتسال، وتطلق على الصلوات التي تقدس فيها المياه، وتجري صلوات اللقان ثلاث مرات في السنة في طقس عيد الغطاس، وفي خميس العهد وفي عيد الرسل.



أما عن طقس صلاة اللقان في عيد الغطاس، فتُقرأ فيه نبوات من العهد القديم، ويقوم الكاهن بـ«رشم الصليب» على جباه شعب الكنيسة.