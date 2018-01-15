انهيار طابق في مقر بورصة إندونيسيا.. (صور)

انهار طابق في مقر بورصة إندونيسيا -اليوم- ما أدى إلى جرح عدد من الأشخاص، إثر سقوط الركام في الباحة الداخلية.



وقال أحد المسئولين في البورصة، إن الطابق الثاني من المبنى، انهار، كما شوهد عشرات الأشخاص وهم يغادرون السوق المالية وسط جاكرتا -وذلك حسبما أفادت "رويترز"-.



وأظهرت الصور -التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي- هيكلًا معدنيًّا، قد انهار حول مقهى "ستاربكس"، بالقرب من مدخل المبنى المتعدد الطوابق.



وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يوونو، لمحطة "مترو تي في" التلفزيونية: "لا زلنا نحقق في الأسباب، ولكن في الوقت الراهن الأولوية للإصابات".



يذكر، أن المبنى هو واحد من مجمع البرجين الذي تم استهدافه بسيارة مفخخة من قبل إرهابيين عام 2000.