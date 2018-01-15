«الإتصالات» تطرح مناقصة لتوريد أجهزة الحاسبات لمعهد iTi

طرحت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مناقصة رقم 9 للعام المالي 20172018 لتوريد وتشغيل 116 أجهزة حاسبات وملحقاتها، لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات "iTi".



واشترطت وزارة الإتصالات عبرموقعها الإلكتروني أن يكون تقديم العروض بحد أقصي قبل يوم الأربعاء 7 فبراير 2018، وخصصت جلسة الإستفسارات يوم الأحد 28 يناير.



وأكدت وزارة الإتصالات علي أن تقدم العطاءات إلي الوزارة بالقرية الذكية، علي أن تدفع الشركة 50 ألف جنيه خطاب الضمان الإبتدائي والتأمين المرفق بالعرض الفني.



وتقوم الوزارة بدفع 25 % دفعة مقدمة للشركة الفائزة من إجمالي أمر التوريد بعد إعلان النتيجة، مقابل دفع الوزارة الـ 75 % بعد التوريد والفحص بمخازن وزارة الإتصالات مع رد خطاب ضمانات الدفعة المقدمة بعد إكتمال التوريد والفحص.



إشترطت الوزارة أن لا تزيد مدة التوريد المطلوبة للمناقصة عن 12 أسبوع، كما إشترطت علي الشركة الموردة للأجهزة، أن يكون الضمان ضد عيوب الصناعة لا يقل عن 3 سنوات، بالإضافة إلي أن المناقصة ستشمل قطع الغيار للأجهزة داخل مقرات المعهد.







