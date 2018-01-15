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الإثنين 15/يناير/2018 - 11:05 ص

رئيس البيت الفني للمسرح يهنئ إيناس عبدالدايم بحقيبة «الثقافة»

الفنان إسماعيل مختار
الفنان إسماعيل مختار
حسين الجندي
dostor.org/2021885

وجه الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، التهنئة للفنانة الكبيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بمناسبة توليها منصب وزيرة الثقافة.

وأعرب «مختار» عن سعادته بتولى الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم الوزارة، مؤكدًا أنها تجمع ما بين العمل الإبداعي والموضوعية الفنية والمتابعة المخلصة للفنون والمسرح خاصةً، حيث كانت ضيفة للعديد من عروض البيت الفنى للمسرح خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى تعاونها الكبير مع البيت الفنى للمسرح خلال توليها رئاسة دار الأوبرا المصرية.

كما وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير للكاتب الصحفى الكبير حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، على جهوده ودعمه الدائم الحركة المسرحية وللثقافة خلال فترة توليه وزارة الثقافة.

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