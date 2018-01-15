بدء الجلسة العامة لـ«النواب» برئاسة «عبدالعال»

بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.



وتناقش الجلسة العامة، اليوم، مشروع قانون الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية، علاوة عن أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.



كما يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والدستورية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علاوة عن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب الدستورية بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس الإدارة.



وتناقش الجلسة العامة، وفقًا لجدول الأعمال، تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات وتقارير لجنة الشئون الدستورية حول طريقة إقرار عدد آخر من الاتفاقيات.