القاهرة : الإثنين 15 يناير 2018
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اقتصاد
الإثنين 15/يناير/2018 - 11:03 ص

الذهب يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر مع هبوط الدولار

الذهب
الذهب
وكالات
dostor.org/2021882

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى فيما يزيد على 4 أشهر، اليوم الإثنين، بفعل ضعف الدولار الذي نزل لأقل مستوى في ثلاثة أعوام مقابل سلة من العملات.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1342.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أقوى مستوى منذ الثامن من سبتمبر عند 1344.44 دولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي وارتفع 1.3%.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1341.90 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 90.810.. وفي وقت سابق من الجلسة سجل مستوى متدنيًا عند 90.622 دولار، هو الأقل منذ يناير 2015، وقفز البلاديوم 1% في المعاملات الفورية إلى 1135 دولارا، اليوم الإثنين، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1138 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال المحللون إن المعدن يشهد موجة صعود مستمرة نتيجة الطلب المرتفع من صناعة السيارات وسط نقص في الإمدادات.

وزادت الفضة 0.7% إلى 17.26 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا عند 17.42 دولار.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 996.95 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى منذ 11 سبتمبر عند 1001.40 دولار، اليوم الإثنين.

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