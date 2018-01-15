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الإثنين 15/يناير/2018 - 10:59 ص

«صيادلة الإسكندرية» تشارك بقافلة «سيوة الطبية» لتقديم خدمات لغير القادرين

قافلة «سيوة الطبية»
قافلة «سيوة الطبية»
الإسكندرية -سهى عبد الحميد
dostor.org/2021875

شاركت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في القافلة الطبية لمحافظة مرسى مطروح، وقرية الجارة وواحة سيوة، وذلك لتقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين، حيث ضمت مجموعة كبيرة من أساتذة الجامعة، وأطباء وصيادلة الإسكندرية.

من جانبة قال الدكتور محمد أنسي الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، " أن القافلة شملت أكثر من 1000 كشف، وروشتة مجانية، و92 عملية جراحية، فى تخصصات الأطفال والرمد والنساء والأنف والأذن والعظام.

كما تم توزيع 198 نظارة طبية مجانية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الخيرية، منها توزيع ملابس ومنتجات غذائية، وفرش أحد المساجد، وإعانات مادية، وتسديد ديون الغارمين.

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