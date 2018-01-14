القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
10:06 م

ارتفاع عدد ضحايا إعصار مدغشقر إلى 51 قتيلا و22 مفقودًا
09:59 م

ارتباك في ديوان المنوفية بعد القبض على هشام عبدالباسط
09:44 م

الشرطة التونسية تطلق قنابل الغاز لتفريق محتجين بالعاصمة
07:59 م

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و27 آخرين في «اقتحام السجون» لـ15 فبراير
05:35 م

عاجل.. 180 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوري وجبهة النصرة في إدلب
05:28 م

خارجية إثيوبيا: «هناك قضايا سياسية واقتصادية مشتركة مع مصر»
03:45 م

الإذاعة الإسرائيلية: حماس تخاطر بتدمير «شريان الحياة» لغزة
03:33 م

دفن 31 جثة مجهولة الهوية في ليبيا
02:29 م

القبض على طالبى ثانوى مزَّقا 774 ورقة إجابة لمادة فشلا فى حل أسئلتها
12:34 م

الإعدام لمتهم بـ«أحداث عنف كرداسة»
10:50 ص

حبس المتهمين بتصنيع مخدر الاستروكس داخل شقة بالقاهرة
10:05 ص

الغاز يقتل ربة منزل فى الهرم
محافظات
الأحد 14/يناير/2018 - 11:07 م

زبيبة ومصحف وآية الكرسي: الوجه الآخر لمحراب محافظ المنوفية

محافظ المنوفية داخل
محافظ المنوفية داخل مكتبه
مصطفى الجنيدي
dostor.org/2021688

«عندنا فساد.. تحب تتغدى عندنا»، عارفة الوزير ما حدش حاكمه ليه؟! علشان معاه توصية طبية من الدكتور إنه لازم يأكل «مسروق» (!)، هكذا سخر الكاتب الراحل جلال عامر (1952 - 2011) من الفساد الذي استشرى فى مؤسسات الدولة إبّان عهد «مبارك»، وعدم محاكمة اللصوص، وتركهم يهربون خارج البلاد.

مساء اليوم الأحد، كانت هيئة الرقابة الإدارية على موعد جديد وضربة قوية خلخلت بها الفساد الذي استشرى في بعض مفاصل الدولة وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بملاحقته فورًا، حيث نجحت الهيئة اليوم في القبض على محافظ المنوفية المهندس هشام عبدالباسط ورجلي أعمال كبار في المحافظة قبل ساعات من الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى هناك لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

«الدستور» رصد محافظ المنوفية (الصورة)، 44 عامًا، في صورة متداولة له على مواقع التواصل التي طيّرت سريعًا ألبومًا من صوره على منصّات التواصل الاجتماعي فور عملية القبض عليه في ليلة شتوية انتظر فيها الجميع نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري وما ستسفر عنه من أحداث، إلاّ أن التليفزيون المصري كان له رأي آخر في إذاعة خبر جديد جاء مضمونه: «محافظ المنوفية واثنان من حيتان رجال الأعمال في قبضة الرقابة الإدارية بتهمة تسهيل الحصول على أراضي الدولة».

الصورة التي رصد «الدستور» ملامحها جاء فيها محافظ المنوفية منكفئًا على مكتبه يقرأ بعض ما جاء في البوستة، متظاهرًا بأنه مشغول ببعض شكاوى أهالي المنوفية تعلو جبهته زبيبة صلاة وأمامه مصحفه الشريف يزيّن مكتبه: «فى مصر أصبح الفساد مثل الماء له شبكة مواسير، لكن الخزان فوق السطوح»، هكذا كان رأي جلال عامر في فساد المسئولين، إضافة إلى آية قرآنية بعيدة تنطق آياتها بخشوع لكل ذي قلب وعينين رأى ويرى ما حدث لوزير الزراعة الأسبق، المهندس صلاح هلال ومن بعده المرأة الحديدية بمحافظة الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولي: «فى مصر لا يوجد حساب إلاّ المقرّر على خامسة ابتدائى، ولا توجد محاسبة إلاّ فى كلية التجارة»، نظرة الساخر عامر لا تزال معنا، لكنها كانت أيام مبارك ونظام حكمه المخلوع، لكن عندما أطلق الرئيس السيسي يد الرقابة الإدارية، برئاسة صائد حيتان الفساد اللواء محمد عرفان، أصبح لكل فاسد ومسئول مريض مَن يتابع تحركاته ويرصد مآربه وضميره المرتشي.

سورة الكرسي كانت أعلى مكتبه تزين حائط المتهم بالفساد: «الله لا إله إلاّ هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم..»، لم يعبأ بما جاء في مدلولاتها ولم يعِ معانيها، بالرغم من علامة الصلاة والمصحف الشريف والمصلاة التي قد تكون أسفل مكتبه ومسبحة في درج مكتبه، إلاّ أن اللافت للنظر أن هناك لوحة تحدد أراضي خريطة المحافظة والتي سخر البعض وقال إنها قد تكون لبعض الأراضي التي سهّل بعضها لرجلي الأعمال المتهمين في القضية: «فاكر زمان أيّام الفساد للركب، الفساد الآن عدى منطقة الفخذ ودخل على الصحراوي»، ربّما دخل الفساد على الصحراوي وأصبح يرتع في مصر المحروسة، إلاّ أن مع هيئة الرقابة الإدارية «مش هيقدر المرتشون يغمضوا عينيهم».. أو هكذا نتمنى (!)

موضوعات متعلقة

عاجل.. القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال في قضية فساد

عاجل.. تفاصيل القبض على محافظ المنوفية لاتهامه بالفساد

هشام عبدالباسط.. 20 معلومة عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

ارتباك في ديوان المنوفية بعد القبض على هشام عبدالباسط

منذ أقل من شهر

خاص.. وعود المحافظين في 2018

منذ أقل من شهر

أهالي زفتى يطالبون المحافظ بتنفيذ اقتراح «الدستور» بتسعير «التوكتوك» ومراقبته

منذ أقل من شهر

حريق في كنيسة الراهبات بالأقصر

منذ أقل من شهر

الأمطار تُغرق المدن الساحلية بسبب «النوة الصغرى»

منذ أقل من شهر

الأجهزة الأمنية تحكم سيطرتها على الحدود البحرية والبرية لسيناء

الآن

القبض على داعشي قادمًا من تركيا بمطار القاهرة

راغب علامة يوضح حقيقة ترشحه للانتخابات في لبنان

عاجل.. تفاصيل القبض على محافظ المنوفية لاتهامه بالفساد

رؤساء قطاع السياحة يلتقون «المشاط»: رؤية شاملة لمواجهة التحديات

الأكثر قراءة

آخر تصريح لمحافظ المنوفية قبل ضبطه: سأضرب الفاسدين بيد من حديد

هشام عبدالباسط.. 20 معلومة عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد

عاجل.. القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال في قضية فساد

عاجل.. تفاصيل القبض على محافظ المنوفية لاتهامه بالفساد

ألبومات الصور

مها صلاح تكتب عن آثار مصر: في معبد «أبوسمبل».. «الصمت في حرم الجمال فريضة» (2)

الفنان التشكيلى الدكتور عادل السيوى في ضيافة «الدستور»

شريف إسماعيل يلتقي الوزراء الجدد

قصة حياة المحشي!

نجم الساعة

الانطوائيون يدخلون الجنة.. «المنعزل» أكثر إبداعًا وكفاءة من المُنفتح

الأكثر قراءة

آخر تصريح لمحافظ المنوفية قبل ضبطه: سأضرب الفاسدين بيد من حديد

هشام عبدالباسط.. 20 معلومة عن محافظ المنوفية المتهم بالفساد

عاجل.. القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال في قضية فساد

عاجل.. تفاصيل القبض على محافظ المنوفية لاتهامه بالفساد

كشكول

أولياء أمور بالقليوبية يطالبون بتحويل واضعي امتحان الــ"science" للتحقيق

جروب" تمرد على المناهج" يطالب بتغيير جذري في مناهج التاريخ

الأربعاء.. افتتاح وحدة الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصي

الطفل واللعبة .. الهرومونات تكشف سر الاختيار

رئيس جمعية المدارس الخاصة بالجيزة: الصحافة تُثقَف الشعب

ads
منوعات

أول «بيت دعارة» للدمى الجنسية في ألمانيا (صور)

بث مباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

الانطوائيون يدخلون الجنة.. «المنعزل» أكثر إبداعًا وكفاءة من المُنفتح

المثقف

جيهان مرسي توضح حقيقة توليها رئاسة دار الأوبرا

ولاد الكار

لجنة الحالة الإعلامية تستكمل اجتماعاتها

مقالات الرأي
مصطفي الجارحي

​ هنا سوهاج.. الشامى يتألق ومظاهرة فى حب عبلة

المزيد
الأبراج اليوم

من برجه.. «اعرف صاحبك اللي هيرقص في الشارع»

الصحة

«لينبارزا».. تفاصيل أحدث علاج لسرطان الثدى

الدستور على فيسبوك
ads