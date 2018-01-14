مصادر: التحفظ على محافظ المنوفية في مقر الرقابة الإدارية بالقاهرة

قال مصدر إن المحافظ هشام عبدالباسط يونس، تم استدعاؤه من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة لأمر مهم في الخامسة من مساء اليوم، حيث كان متواجدًا باستراحة المحافظة في شبين الكوم وتم التحفظ عليه بمجرد وصوله إلى مبنى الرقابة.



وأضاف المصدر أن عددا من ضباط الرقابة الإدارية بالقاهرة تواجدوا بالمحافظة خلال اليومين الماضيين لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي المقررة صباح غد وتم رصد مكالمات للمحافظ مع رجلي أعمال، وتم استدعاؤه وضبطه.