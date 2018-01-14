القاهرة : الأحد 14 يناير 2018
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الأحد 14/يناير/2018 - 10:05 م

سر الزوجة الشابة في حياة محافظ المنوفية المتهم في قضايا فساد

هشام عبدالباسط
هشام عبدالباسط
dostor.org/2021648

يوم السبت، 07 فبراير 2015م، عيّن هشام عبدالباسط محافظا للمنوفية، وأدى اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حينها.

منذ أن تولى «عبدالباسط» المنصب ولاحقته كثير من القصص المثيرة، آخرها قصة - أنكرها المحافظ- عن زواجه بفتاة صغيرة ابنة رجل أعمال شهير بالمحافظة، ترددت أنباء عن ارتباطها بقضيتي الرشوة والفساد، التي أعلنت عنها الرقابة الإدارية منذ قليل.

وأعلنت الرقابة الإدارية، منذ قليل، القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، من داخل مكتبة في الديوان العام للمحافظة مع رجلي أعمال لاتهامهم بقضايا فساد، دون أن تذكر تفاصيل.
وقال مصدر إن محافظ المنوفية متهم بتسهيل عدد من الإجراءات الخاصة برجال الأعمال ما تمكنهم من الاستيلاء على أراض تابعة للدولة.


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