آخر تصريح لمحافظ المنوفية قبل ضبطه: سأضرب الفاسدين بيد من حديد

قبل ساعات من إعلان هيئة الرقابة الإدارية، نبأ القبض على محافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، ورجلي أعمال في قضية فساد، أصدر المتهم بيانا عن جولة أجراها وقرر حينها إيقاف مدير التنظيم مهندس تنظيم فني تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية أيهما أقرب.

كما قرر صرف نصف الأجر لإصدارهم ترخيصا لأحد المواطنين بالخطأ، مع التشديد بسرعة إزالة الجزء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الموجودة بالترخيص.



وأطلق المذكور تصريحات تعتبر الأخيرة له قبل بيان القبض عليه شدد فيها على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بكل صوره والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين.