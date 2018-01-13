خسي بـ«الضحك والسيشوار».. 6 نصائح لإنقاص الوزن

تسعى الفتيات للحصول على جسم رشيق، ففي عام 2014 كان 39% من البالغين في سن 18 عامًا فأكثر من مصابي السمنة.



وتنتشر الأنظمة الغذائية التي تساعدك على إنقاص الوزن بالاضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، الأمر الذي يأتي بثماره على المدي الطويل.



وقدّم موقع «Brightside» نصائح من شأنها أن تساعدك على إنقاص الوزن في أسرع وقت:



«أشرب مياة».. يعتبر شرب المياة من الامور التي تساعد في إنقاص الوزن، فمن الأفضل لك أن تشرب 1-2 أكواب من الماء قبل الطعام بـ 30دقيقة.



«الاهتمام بطعامك»

هناك بعض الطقوس البسيطة التي تساعدك في إنقاص وزنك أثناء تناولك الوجبات، فلا تحاول تعدد المهام، لا تفكر في المشاكل، لا تشاهد التلفزيون.



«النوم الجيد»

الحصول على ليلة نوم جيدة له تأثير كبير على التمثيل الغذائي الجيد فقد أثبتت بعض الدراسات أن النوم يحرق ما بين 50 و100 سعرة حرارية في الساعة.



«النوم في البرد»

أكدت الابحاث أن النوم مع درجة حرارة 19 درجة مئوية يساعد جسمك على التخلص من السعرات الحرارية.



«الضحك»

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة، أن الضحك يساعد في أنقاص الوزن وحرق الدهون بنسبة 20%.



«السشوار»

يمكن باستخدام جهاز السيشوار الخاص بك، أن ينقص من وزنك وحرق الدهون، فالتعرق يساعد في إزالة السموم بالجسم بجانب حرق السعرات الحرارية.