"النواب الأمريكي": سكان هاواي عاشوا في رعب بعد رسائل صاروخ باليستي

أكدت عضو مجلس النواب الأمريكي، تولسي جابارد، أن سكان جزيرة هاواي شعروا بالرعب وعاشوا واقعا مؤلما، بعد تلقيهم إنذارا كاذبا يحذرهم باتجاه صاروخ باليستي نحو الجزيرة، وأن أمامهم 15 دقيقة للاحتماء بملجأ.



وأضافت جابارد فى تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن سكان هاواي "تذوقوا واقعا مريرا".

وأوضحت أن كل هاتف محمول في هاواي تلقى الرسالة النصية التحذيرية، التي قالت إنها "أُرسلت بدون قصد أو معرفة"، بحسب مسئولين تحدثت معهم.



وأوضحت أن السكان كانوا يعتقدون أن أمامهم 15 دقيقة قبل إمكانية قضاء نحبهم وكذلك أسرهم.

وأضافت: تم إبلاغهم بأن يحتموا بأي ملجأ "لكن لا توجد ملاجئ نووية يمكن الذهاب إليها".