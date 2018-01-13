التحقيق مع 2 «جواهرجية» ومحامي في الاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من المواطنين

بدأت نيابة السلام- اليوم- التحقيق مع 3 جواهرجية متهمين بالنصب على المواطنين فى 3.5 مليون جنيه.



وكان قسم شرطة السلام، تلقى عدة بلاغات من المواطنين، يفيد بتعرضهم لعملية نصب على يد أصحاب محلات ذهب، بعدما أوهموهم بتشغيل مشغولاتهم الذهبية معهم، مقابل ربح شهرى 5%.



وتبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغات، وأن المتهمين "إبراهيم ح"- جواهرجى 63 سنة، و"حسن ا"- صاحب محل لبيع الذهب، و"تامر ا"- محامي، نصبوا على المواطنين واستولوا منهم على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، بدعوى تشغيلها مقابل النسبة المشار إليها آنفًا، وعدم التزامهم بتسديد الأرباح وتهربهم من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفهم للمجني عليهم، والتي وصلت إلى.3.5 مليون جنيه.



وبتقنين الإجراءات؛ تم القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة التي تباشر التحقيق معهم.