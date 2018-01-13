مؤسس «ويكليكس» مُدان بإهمال «النظافة»

اشتكى عدد من العاملين وأعضاء في السفارة الإكوادورية في لندن من جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكليكس"، وذلك لعدم مراعاته لقواعد النظافة الشخصية.



وقالت مصادر بالسفارة إن أسانج لايستحم وتفوح منه رائحة كريهة مما دفع عددا من أفراد السفارة الى إبلاغ أسانج عن حالة عدم الرضا التي يشعرون بها حسبما أفادت صحيفة "انترناشونال بزنز تايمز".



وكان صحفي سابق وصديق مقرب من أسانج وهو جيريمي زيمرمان قد قال في وقت سابق، أن أسانج لايغير ملابسه لفترة طويلة،و لايستحم إلا عندما يجبره أحد على ذلك.



وأضاف قائلا:" أسانج يأكل بيديه ويمسح بأصابعه الطعام على ثيابه، حتى أني لم أرى سراويل متسخة وتملئها الدهون كتلك التي يرتديها أسانج".



يذكر بأن مؤسس "ويكليكس" يعيش في السفارة الإكوادورية منذ العام 2012، كما انه طلب اللجوء السياسي، خوفا من أن يتم تسليمه الى السلطات السويدية والتي بدورها من الممكن أن تسلمه الى السلطات الأمريكية لمحاكمته.