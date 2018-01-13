القاهرة : السبت 13 يناير 2018
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السبت 13/يناير/2018 - 11:16 ص

طوابير الخريجين في مجلس الدولة لتقديم طلبات التعيين.. (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
عماد سليمان
dostor.org/2019768

بدأ منذ قليل مجلس الدولة، تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016، وذلك من اليوم وحتى 20 يناير.

ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة، ما يلي..

أولًأ: ألا يقل تقديره التراكمي عن "جيد".

ثانيًا: ألا يزيد عمره عن 30 سنة من تاريخ آخر سحب للملفات.

ثالثًا: توافر الأهلية والصلاحية للوظيفة.

ويتم سحب الملفات من "الأمانة الفنية" للمجلس الخاص بمجلس الدولة، الكائنة في 2 شارع عصام الدالى، الدقى، الجيزة؛ وذلك بعد تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للإطلاع، وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

طوابير الخريجين في مجلس الدولة لتقديم طلبات التعيين.. (صور)
طوابير الخريجين في مجلس الدولة لتقديم طلبات التعيين.. (صور)
طوابير الخريجين في مجلس الدولة لتقديم طلبات التعيين.. (صور)
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