استقرار أسعار الجبس اليوم.. «وسيناء» بـ4140 جنيهًا للطن

استقرت أسعار الجبس، اليوم السبت، عند زيادات أول الأسبوع الماضى، التى سجلت خلالها زيادة 20 جنيهًا فى المتوسط، حسبما ذكر وائل محمد، تاجر مواد بناء، مسجلة أكبر زيادة لها فى 2017.



وسجل «جبس سيناء» 3360 جنيهًا للطن تسليم المصنع، و4140 جنيهًا للمستهلك، و«جبس السويس» 2340 جنيهًا للطن تسليم المصنع، و2440 جنيهًا للمستهلك.



فيما سجلت أسعار «جبس الدولية» 1280 جنيهًا للطن تسليم المصنع، و1360 جنيهًا للمستهلك، و«المعمار» 1255 جنيهًا للطن تسليم المصنع، و1360 جنيهًا للمستهلك.

