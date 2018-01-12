إغلاق جامعة سودانية بعد احتجاجات على مقتل طالبين

أغلقت السلطات بولاية جنوب كردفان بالسودان، جامعة "الدلنج"، اليوم، لأجل غير مسمى، بعد مظاهرات للطلاب أدت إلى حرق مرافق بالجامعة.



وقالت صحيفة "سودان تربيون"، إن مجلس عمداء جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان، اضطر لاتخاذ هذا القرار، بسبب التظاهرات التي جاءت احتجاجًا على مقتل طالب وطالبة على يد عسكري يوم الخميس.



واتهم بيان لمجلس عمداء جامعة الدلنج جهات خارج الجامعة لم يسمها بدفع الطلاب للتظاهر والتخريب.