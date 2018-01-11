القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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اقتصاد
الخميس 11/يناير/2018 - 11:12 ص

4.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2017

نيفين جامع، الرئيس
نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
دعاء أبو العزم
dostor.org/2017944

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ 4.8 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد الوطني لتنفيذ العديد من المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي لعام 2017، وهو ما يمثل نسبة زيادة 25% عن عام 2016.

وأضافت جامع أن هذه الزيادة تعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، وتأتى في إطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات.

وأشارت إلي أنه فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ قام الجهاز بتمويل 224 ألف مشروع بحوالي 4.5 مليار جنيه، مما أتاح نحو 305 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 321 مليون جنيه قام الجهاز بضخها خلال عام 2017 لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة، مما أتاح حوالي 33 ألف فرصة عمل، فضلا عن تدريب حوالي 27 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.

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