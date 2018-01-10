فيديو.. روبرت دي نيرو يسُب ترامب: «غبي وأحمق»

هاجم الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء 9 يناير في حفل جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام.



ونعت دي نيرو، دونالد ترامب، في كلمته بأنه «طفل أبله وغبي وأحمق ومخادع سخيف»، بحسب فيديو شاركته محطة «CNN» الإخبارية.



كما اتهم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "يفرض قيودا على حرية الصحافة الأمريكية، وأنه يسخر منها، ويحاول أن يشوه سمعتها، من خلال هجمات وأكاذيب فظيعة".