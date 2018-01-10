القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:18 م

فيديو.. روبرت دي نيرو يسُب ترامب: «غبي وأحمق»

روبرت دي نيرو
روبرت دي نيرو
dostor.org/2017641

هاجم الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء 9 يناير في حفل جوائز المجلس الوطني لمراجعة الأفلام.

ونعت دي نيرو، دونالد ترامب، في كلمته بأنه «طفل أبله وغبي وأحمق ومخادع سخيف»، بحسب فيديو شاركته محطة «CNN» الإخبارية.

كما اتهم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "يفرض قيودا على حرية الصحافة الأمريكية، وأنه يسخر منها، ويحاول أن يشوه سمعتها، من خلال هجمات وأكاذيب فظيعة".

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