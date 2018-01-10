أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لـ11 دولة بينها إيران وكوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن طريقة جديدة لتحذير مواطنيها من مخاطر السفر، إلى الدول التي تشهد نزاعات وحروبا، عبر نظام يصنف السلامة من أربعة مستويات وخارطة تفاعلية للعالم.



ووضع التنصيف الجديد 10 مناطق حروب ودول منهارة في المستوى الرابع وهو «لا تسافروا»، وشملت دول: أفغانستان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن، بجانب كوريا الشمالية مع قيود إضافية عليها.



وقال المسؤولون في وزارة الخارجية، إنَّ التغيير يهدف لجعل النصح أكثر وضوحًا للمسافرين الأمريكيين.



وأوضحت المسؤولة القنصلية ميشيل بيرنيير توث «هذه ليست وثائق سياسية فهي تحذيرات مبنية على تقييمنا للأوضاع الأمنية».



وجاء كبار الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المستوى الثاني: «اتخذوا مزيدًا من الحذر»، فيما تمَّ تصنيف أوزبكستان في المستوى الأول: «اتبعوا احتياطات اعتيادية».



ويؤكد مسئولون أن التغيير يهدف إلى إعطاء النصح بشكل أوضح للمواطنين الأمريكيين الذين يرغبون بالسفر.



