3 فبراير.. تنظيم ملتقى الاستثمار في مصر

ينعقد ملتقى مصر للاستثمار في دورته الثالثة خلال 3 و4 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان «الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل».



وينظّم الملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة في مصر واتحاد الغرف العربية.



ويتزامن انعقاد الملتقى مع انعقاد مجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والمتوسطية، بحيث يشكل الملتقى تظاهرة اقتصادية عربية تشهد مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين وخبراء ورجال أعمال واستثمار من مصر ومختلف البلدان العربية والإسلامية.



ومن المتوقع نتيجة ذلك أن يستقطب الملتقى أكثر من 700 من قيادات المال والأعمال من نحو 67 بلدًا.