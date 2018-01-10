القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:16 م

ضبط مشتبه بهم في محاولة اغتيال مساعد مدير أمن الدقهلية
06:26 م

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير
06:17 م

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب
03:38 م

بدء محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم في «تعذيب مُجنَّد حتى الموت»
02:46 م

الإفراج بالعفو والشُّرطي عن 244 من نزلاء السجون
01:30 م

«بعد حرقه».. 10 معلومات عن معبد «الغربية» في تونس
01:27 م

ننشر 3 قرارات لـ«الوطنية للانتخابات» بشأن تصويت الوافدين بـ«الرئاسية»
09:45 ص

شاهد.. أول صورة من كواليس «عوالم خفية» للزعيم عادل إمام
07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22
05:45 ص

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شمال هندوراس.. وتحذيرات من تسونامى
04:04 ص

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
01:00 ص

ميليشيات الحوثى تنهب شركات الصرافة فى صنعاء
مصر
الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:06 م

3 فبراير.. تنظيم ملتقى الاستثمار في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبد الناصر محمد
dostor.org/2017636

ينعقد ملتقى مصر للاستثمار في دورته الثالثة خلال 3 و4 فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان «الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل».

وينظّم الملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة في مصر واتحاد الغرف العربية.

ويتزامن انعقاد الملتقى مع انعقاد مجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والمتوسطية، بحيث يشكل الملتقى تظاهرة اقتصادية عربية تشهد مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين وخبراء ورجال أعمال واستثمار من مصر ومختلف البلدان العربية والإسلامية.

ومن المتوقع نتيجة ذلك أن يستقطب الملتقى أكثر من 700 من قيادات المال والأعمال من نحو 67 بلدًا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

تسيير 6 رحلات أسبوعيًا بين مصر وروسيا بداية فبراير

منذ حوالي 6 ساعات

وفد أمريكي يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 22

منذ يوم

«السيسي» يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

الآن

ملثمون يهاجمون فندقًا في باريس ويسرقون مجوهرات بـ4 ملايين جنيه إسترليني

وزير المالية: لا أعلم توقيت زيادة أسعار الوقود

تباين أداء الدولار واليورو أمام الجنيه المصري اليوم

الباز: السيسي وافق على لقاء نائب ترامب على مضض (فيديو)

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

ألبومات الصور

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

بالصور.. بدء المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل الدورة 49 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال كبير من مواطني كفر الشيخ على الشهر العقاري لدعم السيسي (صور)

نجم الساعة

الرئيس يقدم كشف حساب الولاية الأولى في مؤتمر الشباب المقبل

الأكثر قراءة

10 معلومات طريفة عن زعيم كوريا الشمالية

«بنخاف ربنا».. لماذا تخصصت عصابة الأردنيين في سرقة الأقباط؟

أول صورة من تقرير الطب الشرعى وبيان الوفاة للعامل المصرى فى الأردن

عائلة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى العرض الخاص لفيلم «عقدة الخواجة»

كشكول

جامعة مصر تُشارك في مبادرة next technology leader

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

التعليم العالي: استمرار صرف مرتب الباحثة المصرية بأمريكا وتأمينها الصحي حتى يناير 2019

9 نصائح لحمل حقيبة مدرسية بطريقة "صحيحة وصحية"

جامعة النهضة تشارك في مهرجان إبداع

منوعات

9 علامات لنقص المغنسيوم

مواطنون عن اختيار «سلع التموين»: «مفيش أحسن من المجمعات الاستهلاكية» (فيديو)

خبير تكنولوجيا: «الألعاب بتخلي التعليم ممتع ودي طريقتي في التعامل مع طلابي»

المثقف

فيديو... افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس

ولاد الكار

محمد عبد الرحمن يكشف كواليس الفبركة الصحفية في «الكتاب صفر»

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

توافقات برج الجدي مع الأبراج الأخرى

الصحة

الطويلة: «الاستروكس» أقوى 200 مرة من الحشيش ويؤدى للموت المفاجئ

الدستور على فيسبوك
ads