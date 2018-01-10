القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:55 م

ضبط شخص نصب على مواطنين في 475 ألف جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2017631

ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصًا لاتهامه وشقيقه بالاستيلاء على 475 ألف جنيه من المواطنين بدعوى تعينهم بإحدى الوزارات.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت بلاغًا من «أحمد. ج» و55 آخرين جميعهم يقيمون في المنيا يتهمون شقيقين بالحصول على 475 ألف جنيه نظير تعيينهم بإحدى الوزارات بزعم علاقاتهما ونفوذهما لدى المسؤولين بتلك الجهات، إلا أنَّهما لم يفيا بما وعدا به وامتنعا عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام كلٍ من «علاء الدين. خ. ع» (43 سنة) سبق اتهامه في 99 قضية «تبديد وإيصال أمانة» ومطلوب التنفيذ عليه، وشقيقه «عصام» (37 سنة) وهو موظف، بادعاء المتهم الأول «على خلاف الحقيقة» أنَّه يعمل مستشارًا في إحدى الهيئات السيادية ومن خلال ذلك تحصل على المبالغ المالية على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني وسلَّما الضحايا خطابات تعيين وكارنيهات منسوبة لإحدى الشركات وبالاستعلام من الشركة تبيَّن أنَّها مزورة.

بتقنين الإجراءات تمَّ ضبط المتهم الأول وعثر بحوزته على العديد من الخطابات وصور ضوئية منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وخطابين منسوب صدورهما لإحدى شركات الاستشارات الزراعية موجهين لجهتين حكوميتين كارنيه باسم المتهم الأول «مستشار تحكيم دولي» منسوب صدوره لأحد مكاتب التحكيم، وهاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل بينه وبين العديد من الأشخاص بحصوله على مبالغ مالية منهم وطلبهم رد تلك المبالغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثاني «جار ضبطه» وتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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