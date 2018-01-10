القاهرة : الخميس 11 يناير 2018
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الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:48 م

«الميلاتونين».. هرمون يؤخر الإصابة بالزهايمر لكبار السن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء دهب
dostor.org/2017627

يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض التي تصيب كبار السن، كما يعانون من تغيير بالساعة البيولوجية الخاصة بالجسم مما يعمل على تغيير مواعيد نومهم ويحدث تقطع في النوم وغيرها من الأعراض التي يسببها تغيير مستويات هرمون النوم الذي يسمي الميلاتونين.

ووفقا لموقع Ibtimes إن الإيقاعات اليومية المنحرفة وضعف نوعية النوم يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية والأمراض المعرفية، فضلا عن زيادة مخاطر الوفاة المبكرة.

الأبحاث السابقة تشير إلى أن مكملات الميلاتونين تساعد على إعادة تنظيم الإيقاع اليومي للنوم، ويمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية والصحة المعرفية، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، الذين قد يبدأون في إنتاج أقل من الميلاتونين في المراحل المبكرة من مرضهم.

وأظهرت الأبحاث أيضا أنه على كبار السن ضرورة حقن مكملات الميلاتونين حتى يتم التأخر في الإصابة بالزهايمر.

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