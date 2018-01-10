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الأربعاء 10/يناير/2018 - 09:41 م

هوما عابدين تسحب طلب طلاقها من زوجها المتورط في انتهاكات جنسية

هوما عابدين و هيلاري
هوما عابدين و هيلاري كلينتون
محمد عمر
dostor.org/2017624

سحبت هوما عابدين، مستشارة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، طلب طلاقها من زوجها السياسي الأمريكي، أنتوني وينر، الذي قدمته في عام 2016، بعد تورطه في انتهاكات جنسية.

وتقدمت عابدين المسلمة والبالغة من العمر 40 عامًا، بطلب طلاق من وينر، بعدما اكتشفت أن زوجها تبادل رسائل نصية جنسية مع سيدة وفتاة قاصر، استقال بسببها من منصبه كعمدة نيويورك عام 2011.

وأوضحت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هوما عابدين سحبت طلب الطلاق، لكن هذا يعني أنها لن تنفصل عن زوجها اليهودي الديانة.

وكان من المقرر أن تظهر عابدين أمام المحكمة العليا فى مانهاتن بعد ظهر اليوم الاربعاء، لنظر قضية الطلاق. وبدلا من ذلك، قدم أحد محاميها أوراقا موقعة من الزوجين اتفقا فيها على إنهاء القضية، بشكل ودي وفقا لما ذكره مصدر قضائي للصحافيين.

وأعلن القاضي في المحكمة أن القضية "توقفت"، لكن هوما عابدين أصدرت بيانا من خلال محاميها أكد فيه أن الزوجان سينفصلان.

وقال تشارلز ميلر محامي هوما في بيان: "من أجل ضمان أن يكون لإجراءات الطلاق تأثير ضئيل على طفلهم، قرر الطرفان الانتهاء من طلاقهما بسرعة وبشكل خاص".

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