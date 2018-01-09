القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
06:52 م

محمد الباز يكتب: محاولة يائسة للهروب من مواجهة الدكتور طنطاوى فى المحكمة

04:10 م

«السيسي» يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن
03:23 م

ننشر قرار «الوطنية للانتخابات» الخاص بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة
02:32 م

«أبوالعزم» يشرح لممثل فرنسا سبب عدم تصويت القضاة والعسكريين فى الانتخابات
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:11 ص

بدء أول محادثات رسمية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية
12:46 ص

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟
12:24 ص

اليوم.. الحكم على 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم الإرهابية»
09:15 م

الحوثيون ينشرون فيديو لاستهداف مقاتلة تابعة للتحالف العربي
07:36 م

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!
05:18 م

كولومبيا والفلبين الأكثر سعادة حول العالم وإيران والعراق الأتعس
11:50 ص

قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية
أحزاب ونقابات
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 09:37 م

محمد فاضل: هناك مؤامرة لتشويه صورة المرأة المصرية

المخرج محمد فاضل
المخرج محمد فاضل
محمد الشريف
dostor.org/2016558

دعا المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتفعيل قانون المجلس بشكل كامل، لبناء مجتمع سليم يواجه الفكر المتخبط، موضحا أن الدراما التلفزيونية هي الوجبة الفنية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع بكافة أشكاله وصوره، في ظل غياب الأعمال السينمائية مما يجعل لها تأثير كبير على الأسرة المصرية فى كل منزل
وأضاف فاضل، خلال كلمته في مؤتمر نادي ليونز نفرتيتي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة «حملة التاء المربوطة»، أن هناك مؤامرة منذ 2011 لتشويه صورة المراة المصرية لتدمير مصر وحصار العقل المصرى، من أجل تشويه المجتمع، مطالبا الإعلام والقائمين على الدراما بمصر، بانتقاء صورة المرأة بشكل سليم وأفضل مما يتم عرضه حاليا، فالمرأة عمود الاسرة منتقدا الاعمال الدرامية الحالية.
وقال فاضل، إنه لا يوجد عمل درامي إلا ويسيئ للمراة والنماذج التى تعرض حاليا هى نماذج سلبية، مطالبا القومي للمرأة بمواجهة مثل تلك الاعمال بكافة الأشكال والصور، مؤكدا أن هناك نوع من توتر العلاقة بين الاعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، مطالبا البرلمان بتصحيح الاخطاء التى شابت الدستور خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

«دراما الإعلام» تجتمع برؤساء القنوات لمراجعة الأعمال الرمضانية

«دراما الأعلى للإعلام» تناقش مشاكل الارتقاء بمحتوى الأعمال الفنية

«القومي للمرأة» يعقد اجتماعه الدوري التابع للجنة الإعلام

سوزان القليني: «التاء المربوطة» سر قوة المرأة لا ضعفها

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

براءة 4 أعضاء مفصولين من حزب الوفد وموظفين من استعراض القوة

منذ 9 شهر

المصريون بالخارج يناشدون السيسى لدعوتهم إلى مؤتمرات الشباب

منذ 9 شهر

نقيب المحامين يوضح موقفه من قانون الطوارئ

منذ 9 شهر

سامح عاشور يكشف عن وضع النقابة المالي وحقيقة إفلاسها

منذ 9 شهر

بالفيديو.. خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي بمصر

منذ 9 شهر

النقابات المستقلة تطعن على القانون أمام «الدستورية».. الأسبوع المقبل

الآن

مصرع شخص وإصابة 6 في سقوط سقالة بالتجمع الخامس

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في تصادم سيارتين بالمنيا

عاجل.. الخارجية التركية تستدعي سفيري روسيا وإيران

المحكمة العسكرية تبرئ 7 متهمين بـ«إفشاء أسرار عسكرية»

الأكثر قراءة

تفاصيل خطة الإيقاع بعصابة «الأردنيين»

عاجل.. الخارجية التركية تستدعي سفيري روسيا وإيران

ننشر صورة تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب وفاة «عفروتو»

الرقابة المالية: مستعدون لحل أزمة «صندوق ماسبيرو» فورًا.. ولم نشترط نصف مليار للتأسيس

ألبومات الصور

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

«حكام القمة» الإيطالى يزورون معالم القاهرة

بعثة الأهلى فى الطريق إلى الإمارات

إغلاق المعابر العشوائية على السكة الحديد فى بلقاس بالدقهلية

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

الأكثر قراءة

تفاصيل خطة الإيقاع بعصابة «الأردنيين»

عاجل.. الخارجية التركية تستدعي سفيري روسيا وإيران

ننشر صورة تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب وفاة «عفروتو»

الرقابة المالية: مستعدون لحل أزمة «صندوق ماسبيرو» فورًا.. ولم نشترط نصف مليار للتأسيس

كشكول

"إيران إلى أين؟".. في جامعة "عين شمس" يوم 13 يناير

وكيل الأزهر يقرر: إعادة امتحان الرياضيات للثاني الثانوي بالجيزة

جامعة المنيا: ضبط 109 حالة غش في امتحانات الفصل الدراسي الأول

مدير "قنا الأزهرية" يطالب المتفوقين بالمشاركة فى مسابقة "القدس عربية"

رئيس جامعة كفر الشيخ: بدأنا تجربة "مصانع تعليمية في الكليات"

منوعات

شاهد.. كوبر يمشي ولا يقعد؟ الشارع المصري يجيب

الإفراط في الفياجرا يتسبب في فضيحة لسائح أمريكي

حكومة أوبرا.. ميريل ستريب تختار مساعدى وينفرى فى البيت الأبيض 2020

المثقف

«هيئة الكتاب» تحصد جوائز «ساويرس الثقافية» بـ4 أعمال

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تدعم «دار التحرير» بـ23 مليون جنيه

الأبراج اليوم

كيف تتعامل مع رئيسك في العمل إذا كان من مواليد «الدلو»؟

الصحة

احذر.. قلة النوم تسبب اضطرابات نفسية وفقدان الذاكرة

الدستور على فيسبوك
ads