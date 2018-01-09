محمد فاضل: هناك مؤامرة لتشويه صورة المرأة المصرية

دعا المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتفعيل قانون المجلس بشكل كامل، لبناء مجتمع سليم يواجه الفكر المتخبط، موضحا أن الدراما التلفزيونية هي الوجبة الفنية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع بكافة أشكاله وصوره، في ظل غياب الأعمال السينمائية مما يجعل لها تأثير كبير على الأسرة المصرية فى كل منزل

وأضاف فاضل، خلال كلمته في مؤتمر نادي ليونز نفرتيتي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة «حملة التاء المربوطة»، أن هناك مؤامرة منذ 2011 لتشويه صورة المراة المصرية لتدمير مصر وحصار العقل المصرى، من أجل تشويه المجتمع، مطالبا الإعلام والقائمين على الدراما بمصر، بانتقاء صورة المرأة بشكل سليم وأفضل مما يتم عرضه حاليا، فالمرأة عمود الاسرة منتقدا الاعمال الدرامية الحالية.

وقال فاضل، إنه لا يوجد عمل درامي إلا ويسيئ للمراة والنماذج التى تعرض حاليا هى نماذج سلبية، مطالبا القومي للمرأة بمواجهة مثل تلك الاعمال بكافة الأشكال والصور، مؤكدا أن هناك نوع من توتر العلاقة بين الاعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، مطالبا البرلمان بتصحيح الاخطاء التى شابت الدستور خلال الفترة المقبلة.