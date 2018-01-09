القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
06:52 م

محمد الباز يكتب: محاولة يائسة للهروب من مواجهة الدكتور طنطاوى فى المحكمة

04:10 م

«السيسي» يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن
03:23 م

ننشر قرار «الوطنية للانتخابات» الخاص بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة
02:32 م

«أبوالعزم» يشرح لممثل فرنسا سبب عدم تصويت القضاة والعسكريين فى الانتخابات
08:02 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21
07:11 ص

بدء أول محادثات رسمية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية
12:46 ص

لماذا يحتفل «جوجل» بميلاد الشاعر فاروق شوشة؟
12:24 ص

اليوم.. الحكم على 30 متهمًا بـ«خلية أوسيم الإرهابية»
09:15 م

الحوثيون ينشرون فيديو لاستهداف مقاتلة تابعة للتحالف العربي
07:36 م

رحاب هاني تكتب: 9 حقائق غير مفيدة إطلاقًا.. رقم 10 هتدهشك!
05:18 م

كولومبيا والفلبين الأكثر سعادة حول العالم وإيران والعراق الأتعس
11:50 ص

قاضية بـ«الدستورى الفرنسى»: أبطلنا 10 ملايين صوت فى الانتخابات الرئاسية
مصر
الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:13 م

«المصريون بأوروبا» يبدأون حملة جمع توكيلات للسيسي

المصريون بأوروبا
المصريون بأوروبا
وفاء علي
dostor.org/2016491

بدأت حملة «مواطن لدعم الرئيس بأوروبا» حملة جمع توكيلات بالسفارات المصرية المختلفة في العواصم الأوروبية.

وقال بهجت العبيدي، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس في أوروبا، إنه بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، الإثنين، مواعيد الانتخابات الرئاسية وتفاصيل العملية الانتخابية بدأ بالتواصل مع المسئولين عن الحملة في الدول الأوروبية، لعمل توكيلات في القنصليات المصرية بأوروبا للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن المهندس حسام بازينة، مسئول حملة مواطن لدعم الرئيس بالنمسا، أن أعضاء من الحملة سيتوجهون، بعد غد الخميس، إلى مقر القنصلية المصرية بفيينا، لعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالة واضحة بأن أبناء الجالية المصرية في النمسا يدعمونه دعمًا مطلقا، لتولي قيادة البلاد في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

ومن فرنسا قال عبدالحميد نقريش، مسئول حملة مواطن لدعم الرئيس في فرنسا، إن أعضاء الحملة سيتوجهون إلى مقر القنصلية المصرية في باريس، من أجل التوقيع على توكيلات للسيسي، في حالة رمزية عاكسة رغبة أبناء الجالية المصرية في فرنسا وإيمانهم العميق بأهمية تولي الرئيس مقاليد الحكم في ولاية ثانية له.

وفي هولندا، أكد الدكتور محمود السلاموني، مسئول حملة مواطن لدعم الرئيس في هولندا، أنه بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أمس، اللجنة العليا للانتخابات، قام بالتنسيق مع أعضاء الحملة في هولندا، بهدف التنسيق للمرحلة القادمة، وإقامة فعاليات يتم من خلالها عرض ما تم إنجازه في فترة الولاية الأولى للسيسي وإظهار أهمية استمراره في قيادة البلاد.

هذا وكان نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس بالخارج، قد أعلن أن هناك تواصلا مع كافة المسئولين في الحملة بالخارج، للوصول إلى كل الأهداف التي أعلنتها الحملة وعلى رأسها تهيئة الرأي العام في الخارج للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية.

موضوعات متعلقة

قيادى بـ«عشان تبنيها»: حملتنا الوحيدة التي انتشرت دوليًا

«نقريش» منسقًا لحملة «مواطن لدعم السيسى» بفرنسا

«علشان تبنيها» بالإسكندرية: تنظيم مؤتمر قريبًا للمشاركة فى عمل توكيلات للسيسي

«كلنا معاك» بقنا تعلن استخراج أول 2000 توكيل لتأييد السيسي

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

«السيسي» يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 21

منذ 3 أيام

اليوم.. فتح حدائق القاهرة مجانًا بمناسبة احتفالات عيد الميلاد

منذ 5 أيام

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم

الآن

مصرع شخص وإصابة 6 في سقوط سقالة بالتجمع الخامس

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في تصادم سيارتين بالمنيا

عاجل.. الخارجية التركية تستدعي سفيري روسيا وإيران

المحكمة العسكرية تبرئ 7 متهمين بـ«إفشاء أسرار عسكرية»

الأكثر قراءة

تفاصيل خطة الإيقاع بعصابة «الأردنيين»

عاجل.. الخارجية التركية تستدعي سفيري روسيا وإيران

ننشر صورة تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب وفاة «عفروتو»

الرقابة المالية: مستعدون لحل أزمة «صندوق ماسبيرو» فورًا.. ولم نشترط نصف مليار للتأسيس

ألبومات الصور

حملة «جميلة يا بلدي» تنهي ثاني أيامهما في طور سيناء (صور)

«حكام القمة» الإيطالى يزورون معالم القاهرة

بعثة الأهلى فى الطريق إلى الإمارات

إغلاق المعابر العشوائية على السكة الحديد فى بلقاس بالدقهلية

نجم الساعة

كيف هزمت مصر الإرهاب فى احتفالات عيد الميلاد؟

الأكثر قراءة

تفاصيل خطة الإيقاع بعصابة «الأردنيين»

عاجل.. الخارجية التركية تستدعي سفيري روسيا وإيران

ننشر صورة تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب وفاة «عفروتو»

الرقابة المالية: مستعدون لحل أزمة «صندوق ماسبيرو» فورًا.. ولم نشترط نصف مليار للتأسيس

كشكول

"إيران إلى أين؟".. في جامعة "عين شمس" يوم 13 يناير

وكيل الأزهر يقرر: إعادة امتحان الرياضيات للثاني الثانوي بالجيزة

جامعة المنيا: ضبط 109 حالة غش في امتحانات الفصل الدراسي الأول

مدير "قنا الأزهرية" يطالب المتفوقين بالمشاركة فى مسابقة "القدس عربية"

رئيس جامعة كفر الشيخ: بدأنا تجربة "مصانع تعليمية في الكليات"

منوعات

شاهد.. كوبر يمشي ولا يقعد؟ الشارع المصري يجيب

الإفراط في الفياجرا يتسبب في فضيحة لسائح أمريكي

حكومة أوبرا.. ميريل ستريب تختار مساعدى وينفرى فى البيت الأبيض 2020

المثقف

«هيئة الكتاب» تحصد جوائز «ساويرس الثقافية» بـ4 أعمال

ولاد الكار

«الوطنية للصحافة» تدعم «دار التحرير» بـ23 مليون جنيه

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

كيف تتعامل مع رئيسك في العمل إذا كان من مواليد «الدلو»؟

الصحة

احذر.. قلة النوم تسبب اضطرابات نفسية وفقدان الذاكرة

الدستور على فيسبوك
ads