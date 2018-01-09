«المصريون بأوروبا» يبدأون حملة جمع توكيلات للسيسي

بدأت حملة «مواطن لدعم الرئيس بأوروبا» حملة جمع توكيلات بالسفارات المصرية المختلفة في العواصم الأوروبية.



وقال بهجت العبيدي، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس في أوروبا، إنه بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، الإثنين، مواعيد الانتخابات الرئاسية وتفاصيل العملية الانتخابية بدأ بالتواصل مع المسئولين عن الحملة في الدول الأوروبية، لعمل توكيلات في القنصليات المصرية بأوروبا للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأعلن المهندس حسام بازينة، مسئول حملة مواطن لدعم الرئيس بالنمسا، أن أعضاء من الحملة سيتوجهون، بعد غد الخميس، إلى مقر القنصلية المصرية بفيينا، لعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي، في رسالة واضحة بأن أبناء الجالية المصرية في النمسا يدعمونه دعمًا مطلقا، لتولي قيادة البلاد في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.



ومن فرنسا قال عبدالحميد نقريش، مسئول حملة مواطن لدعم الرئيس في فرنسا، إن أعضاء الحملة سيتوجهون إلى مقر القنصلية المصرية في باريس، من أجل التوقيع على توكيلات للسيسي، في حالة رمزية عاكسة رغبة أبناء الجالية المصرية في فرنسا وإيمانهم العميق بأهمية تولي الرئيس مقاليد الحكم في ولاية ثانية له.



وفي هولندا، أكد الدكتور محمود السلاموني، مسئول حملة مواطن لدعم الرئيس في هولندا، أنه بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته، أمس، اللجنة العليا للانتخابات، قام بالتنسيق مع أعضاء الحملة في هولندا، بهدف التنسيق للمرحلة القادمة، وإقامة فعاليات يتم من خلالها عرض ما تم إنجازه في فترة الولاية الأولى للسيسي وإظهار أهمية استمراره في قيادة البلاد.



هذا وكان نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم الرئيس بالخارج، قد أعلن أن هناك تواصلا مع كافة المسئولين في الحملة بالخارج، للوصول إلى كل الأهداف التي أعلنتها الحملة وعلى رأسها تهيئة الرأي العام في الخارج للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية.