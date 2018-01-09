غارات إسرائيلية على موقع للجيش السوري في دمشق

أعلن الجيش الحكومي السوري، أن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع للجيش شمال العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وأكد أنه تم "التصدي" للاعتداءات.



وقال الجيش، في بيان: "أطلق طيران العدو الصهيوني عند الساعة 0240 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات".



وأضاف: "في الساعة 0304 كرر العدو الإسرائيلي عدوانه بإطلاق صاروخين أرض - أرض من منطقة الجولان المحتل تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وأسقطتهما، وعند الساعة 0415 عاود طيران العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق أربعة صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي المحتلة، تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".