القاهرة : الثلاثاء 09 يناير 2018
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الثلاثاء 09/يناير/2018 - 08:39 ص

اليوم.. افتتاح مؤتمر «معًا ضد الإرهاب»

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب،
وائل القمحاوى
dostor.org/2015588

يفتتح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة والدكتور سمير غطاس، نائب البرلمان ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، فعاليات مؤتمر بيت العائلة المصرية الأول، بعنوان «معًا ضد الإرهاب» اليوم الثلاثاء، بحضور كوكبة من المتخصصين فى "الشئون الدينية، الفكرية والثقافية، الأمنية، التعليمية".

وقالت الدكتورة هبه شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، وعضو لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، إن المؤتمر يضم ثلاث جلسات برئاسة الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.

ويرأس الجلسة الأولى الدكتور محمد أبوزيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية ومقررها ويشارك فيها اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية السابق بعنوان «الإرهاب: الظاهرة والدوافع»، كما يتحدث خلالها كلًا من فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، اللواء عبدالحميد خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، ثروت خرباوي المحامي وخبير الجماعات الدينية، العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمقاومة الإرهاب.

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