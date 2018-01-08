حماية النيل تزيل 19 حالة تعدٍ على النهر في 6 محافظات

أزالت وزارة الري ممثلة في قطاع حماية وتطوير النيل، اليوم الإثنين، 19 حالة تعدٍ على نهر النيل في محافظات الجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية والأقصر، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمَّ إزالتها على نهر النيل 33386 حالة تعدٍ على نهر النيل، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.



وقال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنَّه تتم إزالة التعديات على نهر النيل وأراضي الوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات، على نفقة المخالفين.