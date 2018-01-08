الإثنين 08/يناير/2018 - 06:40 م
مباراة القمة بين الأهلى والزمالك
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مباراة القمة الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدورى العام المصرى.
مباراة القمة الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدورى العام المصرى.
شهدت دائرة بندر ومركز جرجا بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية على مقعد النائب الراحل هرقل وفقي عبدالقادر همام، عن حزب مستقبل وطن، والذي توفي يوم 26 يوليو الماضي، إقبالًا ...
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح احتفالية فنية وثقافية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وذلك بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح. شارك في الاحتفالية عدد كبير من أهالي مرسي مطروح، ...