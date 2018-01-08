مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

بالصور.. إقبال ضعيف فى جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بسوهاج

شهدت دائرة بندر ومركز جرجا بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية على مقعد النائب الراحل هرقل وفقي عبدالقادر همام، عن حزب مستقبل وطن، والذي توفي يوم 26 يوليو الماضي، إقبالًا ...