«الدستور» خلف الكواليس.. أسرار أبو العروسة

نجح صُناع مسلسل «أبوالعروسة» فى تقديم وجبة درامية واقعية اجتماعية، جذبت الأسرة المصرية، التى عادت مرة أخرى للجلوس أمام الشاشة الصغيرة.



وجاء «تريلر» المسلسل الذى يُعرض حصريًا على قناة «dmc» متضمنًا المزيد من التشويق والإثارة، ما دفع كثيرين لمشاهدته، خاصة أنه يتناسب مع جميع الفئات العمرية، من خلال مناقشة مشاكل الأسرة والأبناء والحفاظ على المبادئ والأخلاق، ويلعب أدوار البطولة فيه مجموعة مختلفة من النجوم الكبار والشباب.



«الدستور» زارت أحد مواقع تصوير المسلسل فى منطقة مصر الجديدة، ونقلت صورة حية من كواليس العمل على لسان عدد من أبطاله.



نرمين الفقى: وافقت على السيناريو بـ«قلب جامد» وابتعادى عن السينما «مش بمزاجى»

البداية مع النجمة نرمين الفقى، التى تعود إلى الدراما بعد غياب دام ٣ سنوات، لتجسد فى «أبوالعروسة» دور «عبير»، وهى أستاذة جامعية تعانى من خلافات مع زوجها «جابر»، الذى يلعب دوره النجم مدحت صالح.

وقالت «نرمين» إنها وافقت بـ«قلب جامد» على المشاركة فى المسلسل بعد قراءة «السيناريو الجيد» الذى كتبه هانى كمال، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية من الضرورى النظر إليها، وإيجاد حلول فعالة لها.

وكشفت عن أن شخصية «عبير» التى تقدمها فى المسلسل «مختلفة تمامًا» عن الشخصيات التى قدمتها من قبل فى الدراما، موضحة أنها «نموذج نسائى طموح موجود فى بيوت مصرية كثيرة، تعانى من الأزمات والمشاكل وخيانة زوجها لها، بسبب السفر والعمل فى الخارج، ولديها ابنة تدعى مريم، وتحاول حل المشكلة لمحاربة التفكك الأسرى».

وأشارت إلى أن ترشحها للعمل فى المسلسل جاء من قبل الشركة المنتجة، بعدما تلقت اتصالًا هاتفيًا من المنتجين إبراهيم حمودة ومنى قطب، اللذين عقدا معها جلسة عمل حضرها المخرج كمال منصور، فوافقت عندما رأت أن «السيناريو مكتوب بحبكة درامية مبهرة».

وأبدت نرمين الفقى رضاها عن دورها فى المسلسل، وقالت: «الحمد لله ردود الفعل أبهرتنى، ولمست تفاعلًا ممتازًا من الجمهور، وتلقيت اتصالات هاتفية كثيرة من أصدقائى بعد عرض أول حلقتين، ولدىّ ثقة كبيرة فى الجمهور الذى يعلم جيدًا أننا نقدم عملًا جماعيًا يناقش قضايا حيوية». ونفت أن تكون لديها أى أزمة مع البطولة الجماعية، وقالت: «هذا النوع من الأعمال يحقق نجاحًا مضمونًا طالما كان مكتوبًا بشكل جيد، وتتوافر له كل الإمكانيات الإنتاجية التى تسهم فى تصويره وإخراجه بصورة مميزة، والجديد فى (أبوالعروسة) أنه يجمع عددًا من الوجوه الشابة التى أتوقع لها مستقبلًا فنيًا عظيمًا». وعن توقيت عرض المسلسل، قالت إن فكرة فتح موسم جديد للدراما التليفزيونية مسألة فى غاية الأهمية، فلا يجب حصر المسلسلات فى موسم درامى واحد على مدار العام، خاصة بعدما زادت نسبة الفضائيات المتخصصة فى الدراما التليفزيونية.

ورأت أن «حصر الأعمال فى رمضان يتسبب فى خسارة فادحة لكل العاملين بمجال الفن»، وقالت: «أتمنى عودة الدراما المصرية إلى سابق عهدها، وأن تكون موجودة طوال العام على الشاشات، وهو ما أسعدنى فى الفترة الأخيرة بعد عرض عدة مسلسلات ناجحة منها بين عالمين، والطوفان، وسابع جار».

وأشادت بروح الود والاحترام التى سادت بين فريق العمل وراء الكواليس، مشيرة إلى أن الجميع كان يسعى منذ اللحظة الأولى لأن يكون «أبوالعروسة» هو رقم واحد مع بداية عام ٢٠١٨. حضور نرمين الفقى السينمائى خفت كثيرًا فى السنوات السابقة، وهو ما دفعها لأن تؤكد: «ابتعادى عن السينما مش بمزاجى، فدائمًا أهتم بالدور الذى يعرض علىّ وقصة العمل، ومعظم الأدوار السينمائية التى تعرض علىّ لا تناسبنى فى أغلب الأحيان».



سوسن بدر: الجمهور متعطش لـ«الأعمال الواقعية».. وسيد رجب: شعرت بأنى «أب حقيقى»

أعربت الفنانة القديرة سوسن بدر عن سعادتها البالغة بردود الفعل التى تلقتها عن المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، وقالت: «اكتشفت وجود تعطش كبير من قبل الجمهور لمثل هذه الأعمال الواقعية الهادفة التى تناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل محترم وهادف».

وأضافت: «العمل يعيد الأسرة المصرية إلى شاشة التليفزيون من جديد، خاصة أنه مناسب لكل الفئات العمرية».

وعن تجسيدها لشخصية «عايدة» قالت: «وافقت على الدور بمجرد قراءة السيناريو ولمست أنه يمثل نموذج الست المصرية الأصيلة، التى تسعى وتكافح وتقف بجانب زوجها عبدالحميد، الذى يجسده الفنان سيد رجب، من أجل تربية الأبناء على القيم والمبادئ، كما يرصد حالة التباين الفكرى بين الأجيال، ويلقى الضوء على مشاكل حياتية كثيرة، وكيفية معالجتها».

النجم سيد رجب، بدوره، أثنى على المسلسل نظرًا للحبكة الدرامية المميزة التى كتبها المؤلف هانى كمال، ويخرجها العبقرى كمال منصور، إضافة إلى عشقه للبطولة الجماعية. ورأى «رجب» أن هناك عوامل أساسية ساعدت على خروج المسلسل فى أبهى صورة، منها الجمع بين جيلين مختلفين فى كل شىء، من ناحية الأعمال وطريقة التفكير، وذلك من أجل العودة إلى أهمية المبادئ والقيم والأخلاق فى المجتمع، وصولًا لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه أغلبية الشباب، وتتمثل فى البطالة والإدمان والسرقة والقروض، حتى الخلافات الزوجية. وأضاف: «لذلك أثناء تصوير المسلسل، شعرت أننى أب حقيقى لهؤلاء الأبناء، ولست ممثلًا، وأؤكد أن الحلقات المقبلة ستكون بها مفاجآت كثيرة».



مدحت صالح: راهنت على نجاحه.. ولاء الشريف: أنا «العروسة».. ومحمد عادل: «فاتحة خير»

رأى الفنان مدحت صالح أن دوره فى المسلسل يعتبر نقطة فارقة فى مشواره الفنى، على الرغم من تقديمه العديد من الأدوار المهمة، مشيرًا إلى أن سر نجاح المسلسل هو روح التعاون بين فريق العمل.

وقال «صالح»: «هناك كيمياء خاصة جمعتنى بكل من الفنانة نرمين الفقى، والفنان سيد رجب، الذى شاركته التمثيل من قبل فى مسلسل (موجة حارة)، إضافة إلى وجود عدد كبير من النجوم الكبار أمثال سوسن بدر، وأحمد صيام، ورانيا فريد شوقى، والشباب الجدد، بالإضافة إلى شركة سكوير للإنتاج الفنى التى لم تبخل على العمل بأى شىء». وأضاف: «راهنت على نجاح المسلسل قبل عرضه بالتزامن مع طرح أغنية (بنتى) كلمات سلطان صلاح الدين، وألحان وتوزيع خالد عز، التى فاقت التوقعات وتخطت الـ١٠ ملايين مُشاهدة، خلال أسبوع عبر الصفحة الرسمية لقناة (dmc) بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك».

من جهتها، أعربت الفنانة الشابة ولاء الشريف، عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى المسلسل، وقالت: «فخورة جدًا بالتعاون مع نجوم كبار، وشرف كبير لى أن أجسد شخصية العروسة، وهو الدور المحورى فى العمل». وأشارت إلى أن دورها هو «الدكتورة زينة»، الابنة الكبرى لعائلة الأستاذ سيد رجب، والأستاذة سوسن بدر، التى تسعى لتحقيق أهدافها، وتحاول فى نفس الوقت تقديم الدعم النفسى لشقيقتها الصغرى عندما تقع فى مشكلة عاطفية. وقال الفنان الشاب محمد عادل إنه يشعر بسعادة كبيرة لمشاركته فى هذا العمل، خاصة أن معظم مشاهده أمام نجوم كبار أمثال سوسن بدر وسيد رجب. وأضاف: «رغم أننى قدمت أكثر من شخصية اجتماعية من قبل كان آخرها فى مسلسل (الطوفان)، إلا أن دورى فى (أبوالعروسة) يعد فارقًا فى مشوارى الفنى، وأعتبره فاتحة خير علىّ فى ٢٠١٨».



المؤلف:ركزت على المشكلات.. والمنتج: نقدم رسالة

مؤلف العمل هانى كمال، قال إنه يضع حاليًا اللمسات النهائية على الحلقات الأخيرة للمسلسل، لافتًا إلى أنه يفضل هذه النوعية من الدراما التى تناقش المشكلات الأسرية بطريقة بسيطة واقعية كوميدية، وقال المخرج كمال منصور إن «أبوالعروسة» هو الأقرب إلى قلبه على مدى تاريخه الفنى، وذكر المنتج إبراهيم حمودة، أنه أقدم على إنتاج المسلسل لإيمانه بما يقدمه صُناع العمل من رسائل اجتماعية للشباب والأطفال والكبار من واقع الطبقة المتوسطة.