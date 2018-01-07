البدري: أمتلك كل أوراق الفوز على الزمالك.. ومفاجآت التشكيل واردة

حقق حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، العديد من الألقاب المحلية والإفريقية مع «المارد الأحمر»، سواء كان لاعبًا أو مدربًا.

وعلى كرسى المدير الفنى، واجه «البدرى» الزمالك، ٦ مرات، ٥ منها وهو مدير فنى للأهلى، ومرة وهو مدير فنى لإنبى، وحقق خلالها الفوز ٣ مرات وتعادل ٣، دون أى هزيمة، وهو ما يجعل جماهير الأهلى تتفاءل به فى لقاءات القمة بصفة خاصة.

وقال «البدرى»، فى حواره مع «الدستور»، إنه يمتلك كل أوراق الفوز، وإن كان لمباراة القمة حسابات مختلفة، مشددًا على أهمية المكسب فى تقريب الفريق نحو الفوز بلقب الدورى، كاشفًا عن أن مفاجآت التشكيل «واردة».

■ بداية.. كيف ترى مباراة القمة اليوم؟

- مباراة صعبة كأى مواجهة تجمع بين الفريقين، حتى لو كانت غير مؤثرة فى ترتيب الدورى، لأن مباريات القمة لها حساباتها الخاصة، وتعتبر بطولة فى حد ذاتها، وهو ما يمنح اللقاء أهمية خاصة بالنسبة لنا، وهى كذلك فى المعسكر الأبيض، رغم التغييرات الفنية ورحيل الجهاز الفنى هناك.

■ ما أوراق الأهلى الرابحة فى لقاء القمة؟

- لا يمكن الكشف عن طريقة اللعب التى أنوى اتباعها أمام الزمالك، لكن تلك المباريات تشهد غالبًا «مفاجآت»، ويمكن لأى لاعب فى القائمة أن يكون إحدى «مفاجآت» المباراة، والمهم تحقيق الفوز لكونه يقربنا كثيرًا من حسم اللقب واستعادة القمة من الإسماعيلى.

■ كيف استعددت للمواجهة بعد إقالة الجهاز الفنى للزمالك بقيادة نيبوشا؟

- تابعنا كل كبيرة وصغيرة فى الزمالك منذ بداية الدورى، ونعرف كل شىء عنه، فضلًا عن أننا عكفنا بشكل كبير على مشاهدة العديد من المباريات له، ووضع سيناريوهات مختلفة كى نكون على أتم الاستعداد، لأنها بطولة ذات طابع خاص.

■ هل من الوارد أن يلعب الأهلى بخطة هجومية واضحة؟

- نعم، ومن الوارد أن ألعب بطريقة «٤٣٣» أو «٤١٤١»، ووضعت أكثر من سيناريو وطريقة لعب حسب سير اللقاء وحالة اللاعبين الموجودين فى الملعب، وأمتلك الأوراق التى تساعدنى على تنفيذ طريقة اللعب المناسبة، ومن ثم الفوز.

■ ما الطريقة الأقرب؟

- «٤٣٣»، وسأجرب كل اللاعبين حال تطبيق أى طريقة لعب جديدة، حسب سيناريوهات المباراة.

■ هل من الممكن أن تفاجئ الجميع.. فى الخطة أو اللاعبين؟

- كل شىء وارد.. وهناك أكثر من سيناريو نحضر له، وفقًا لكل المتغيرات، و«المفاجآت» واردة بالطبع.

■ لماذا اختفى الأداء الجمالى فى لقاءات القمة مؤخرًا؟

- الأمر يعود الى الضغوط التى تؤثر أحيانًا على الأداء الجمالى للفريقين، خاصة مع أهمية المباراة التى تعتبر بطولة فى حد ذاتها، فلكل فريق هدفه الخاص من القمة أمام جماهيره وموقفه فى الدورى.

■ هل هناك أزمة فى دفاع الأهلى تقلق فى القمة؟

- دفاع الأهلى لا يعانى أى أزمات، وربما يتأثر إذا حدثت ظروف غير متوقعة، لكن غير ذلك فإن الأمور على ما يرام.

■ لماذا تتعرض للانتقاد طوال الوقت؟

- البعض ينتقدنى لمسائل شخصية، وهذا يحدث فى أى مجال وليس فى كرة القدم فقط. ففى بعض الأحيان نفوز بصعوبة فى لقاء قوى للغاية، ونجد أن شخصًا ما، بدلًا من الإشادة بما حدث يقول: «الأداء لم يكن جميلًا»، وهناك بعض الأشخاص لا يحبون الخير لى ولا للأهلى، لكنى لا أهتم أو أشغل بالى، فما يهمنى هو البطولات، فالأهلى أكبر منى ومن اسمى، وأعتقد أنى نجحت فى ذلك.

■ ما سر عصبيتك الدائمة أثناء المباريات؟

- الجدية مطلوبة بكل تأكيد، لكنها ليست عصبية، لا بد أن تعرف متى تضغط على اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم ومتى تُهدئ من روعهم من أجل الوصول للأفضل.

