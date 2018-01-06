طلعت خليل: حقل «ظهر» أنقذ الموازنة من أزمة ارتفاع «برينت»

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وصول برميل النفط إلى 68.56 دولار، لا شك سيؤدي إلى زيادة عجز الموانة، إلا أن وجود حقل غاز «ظهر» الذي تم اكتشافه مؤخرًا، لا شك سينقذ الموازنة العامة للدولة من عواقب تلك القفزة التي شهدتها أسعار البترول العالمية.



وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن اعتماد الدولة على جزء كبير من إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي، سيؤدي إلى توفير الموازنة المخصصة لاستيراد الغاز من الخارج، وهذا الجزء لا شك سيغطى جزءا كبيرا من العجز الذي سينشأ من فارق الأسعار الحالية والسعر الذي قدرته الحكومة.