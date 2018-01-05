القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 08:32 م

الأربعاء.. وزير المالية يحضر إلى البرلمان لمناقشة تثبيت العمالة

وزير المالية
وزير المالية
محمد جعفر
dostor.org/2012624

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل، للرد على طلبات إحاطة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والتسويات الوظيفية وإصلاح هيكل الأجور والبدلات والمكافآت.

وأشار عمر في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن الجلسة العامة ستناقش زيادة القروض التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة، وتأثير ذلك على ارتفاع الدين الداخلي والخارجي، والإجراءات التي تتخذها الحكومة في سداد هذه القروش أول بأول وعدم تكبيل الأجيال القادمة عواقبها.

ولفت إلى أنه من المقرر حضور الوزير جلسة للجان النوعية خاصة بتعديلات الحكومة على قانون سوق المال المحالة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس.

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