القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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الجمعة 05/يناير/2018 - 08:32 م

«3 سنين سجن» لطفل هتك عرض صديقته في كرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عيسى
dostor.org/2012623

قضت محكمة جنايات الطفل، بمعاقبة طفل، بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة بمنطقة كرداسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرمللي، وجاء في أمر الإحالة أنَّ «ناصر. ع. ع»، حال كونه طفلًا جاوز الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، هتك عرض المجني عليها «فاطمة. ع» والتي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، بغير قوة أو تهديد بأن استغل صغر سنها وقلة إدراكها وهتك عرضها.

وجاء بأقوال الضابط مُجري التحريات، أنه تمكَّن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بوجود علاقة جنسية غير شرعية بينه وبين المجني عليها.

وفي ذات السياق، قررت نيابة كرداسة بإشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إحالة والد الطفلة ووالدتها وعمتها وعمها، إلى المحاكمة، لاتهامهم بقتل الطفلة، بسبب علاقتها الآثمة بالشاب.

وجاء في أمر الإحالة أنَّ المتهمين كل من «مسعود. م. ف» (33 سنة- ميكانيكي) و«عماد. م. ف» (44 سنة- عامل بمديرية الشباب والرياضة في الجيزة)، و«صابرة. م. خ» (54 سنة- ربة منزل) و«ناهد. ذ. ق» (41 سنة- ربة منزل) قتلوا الطفلة «فاطمة. ع. م»، عمدًا مع سبق الإصرار، لما تيقّنوا من سوء مسلكها فبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منها، وأعدوا مخططًا أنفذوه بأن شل الثاني مقاومتها قيدًا، ليطبق الأول على جيدها عصرًا، وتعدت الثالثة والرابعة عليها صفعًا قاصدين قتلها.

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