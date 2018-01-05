أجندة مناقشات جلسات البرلمان العامة ولجانه النوعية هذا الأسبوع

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأسبوع الحالي، جلسات انعقاده العامة بعد توقفها، الأسبوع الماضي، بسبب احتفالات أعياد الميلاد المجيد وسفر رئيس المجلس إلى السعودية.



ويناقش المجلس في جلسته العامة الإثنين المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 13 يناير 2018.



كما يأخذ المجلس في جلسته يوم الإثنين الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والخاص بالإفراج عن المسجونين بعد انتهاء نصف المدة المقررة للحبس في حالة حسن السير والسلوك خلال هذه المدة.



وتحدد الجلسة العامة موعدًا نهائيًا لمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرًا، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وتوفير الدواء وتطوير المساكن الشعبية القديمة، والتواصل الإعلامي المصري بالقارة الإفريقية.



وتعرض لجنة الإسكان تقريرها عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى مدينة العلمين الجديدة في نوفمبر الماضي؛ لتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمدينة.



ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية أكتوبر الماضي؛ وذلك لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم، ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم، والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.

