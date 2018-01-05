القاهرة : الجمعة 05 يناير 2018
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07:51 ص

جلسة بمجلس الأمن اليوم بشأن الاحتجاجات الإيرانية
03:36 ص

كواليس مغادرة السفير السوداني من القاهرة
01:48 ص

الخارجية تهنئ صلاح: وجه مصرى مشرف أمام العالم
12:31 ص

شاهد.. أحلام تطرح كليب أحدث أغانيها «على كثر الوفا فيني»
12:12 ص

الرئيس السيسى: صلاح نموذج لشباب مصر الواعد الطامح لتحقيق ذاته
09:16 م

علاء النهرى: إطلاق قمر صناعى مصرى بنسبة 100% بحلول 2022
06:02 م

فتوى بزواج الفتيات في سن التاسعة بتركيا.. وزوجة أردوغان: لنقتدى بحريم العثمانيين
02:00 م

«إيفانكا» تخطط لـ«الانقلاب» على ترامب
01:11 م

براءة متهم بإعادة محاكمته في حرق «فيلا هيكل»
01:02 م

تجديد حبس بطلة كليب «بص أمك» في «التحريض على الفسق»
11:53 ص

حيثيات إلغاء «المؤبد» لمسجلي خطر أصابا أميني شرطة بالرصاص
11:32 ص

التحالف العربى يدمر مركزًا للقيادة تابعًا لـ«الحوثى»
النائب
الجمعة 05/يناير/2018 - 08:12 م

أجندة مناقشات جلسات البرلمان العامة ولجانه النوعية هذا الأسبوع

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
محمد جعفر
dostor.org/2012613

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأسبوع الحالي، جلسات انعقاده العامة بعد توقفها، الأسبوع الماضي، بسبب احتفالات أعياد الميلاد المجيد وسفر رئيس المجلس إلى السعودية.

ويناقش المجلس في جلسته العامة الإثنين المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 13 يناير 2018.

كما يأخذ المجلس في جلسته يوم الإثنين الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والخاص بالإفراج عن المسجونين بعد انتهاء نصف المدة المقررة للحبس في حالة حسن السير والسلوك خلال هذه المدة.

وتحدد الجلسة العامة موعدًا نهائيًا لمناقشة تسعة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرًا، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وتوفير الدواء وتطوير المساكن الشعبية القديمة، والتواصل الإعلامي المصري بالقارة الإفريقية.

وتعرض لجنة الإسكان تقريرها عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى مدينة العلمين الجديدة في نوفمبر الماضي؛ لتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمدينة.

ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة حقوق الإنسان عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية أكتوبر الماضي؛ وذلك لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم، ووسائل رعايتهم والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم، والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.

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