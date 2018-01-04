القاهرة : الخميس 04 يناير 2018
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الخميس 04/يناير/2018 - 08:53 م

الإثنين المقبل.. اجتماع للجنة معهد المحاماة بمقر نقابة المحامين

حسين الجمال
حسين الجمال
الحسين عبيد
dostor.org/2011872

اجتمعت لجنة معهد المحاماة برئاسة حسين الجمال، عضو المجلس، ومقرر اللجنة، بشكل مبدئي عقب انتهاء اجتماع مجلس العامة برئاسة النقيب العام، اليوم، بشأن بحث الاستعدادات الأخيرة للمعهد وعرض ما يواجه كل نقابة فرعية من عقبات.

وناقشت اللجنة المشكلات التي طرحها بعض الأعضاء بشكل عام من حيث توفير القاعات والتنسيق مع المحاضرين وسداد قيمة الاشتراك.

وقررت اللجنة:
أولًا: تولي عضو العامة عن المحكمة الابتدائية مسئولية إدارة المعهد بالتعاون مع النقيب الفرعي أو ممثل عنه.
ثانيًا: إعداد كشف من قبل عضو العامة بالمحاضرين بالمعهد يتضمن صفة كل محاضر وتكلفة مشاركته.
ثالثًا: عقد اجتماع للجنة يوم الإثنين المقبل الموافق 8 من يناير الجاري في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر النقابة العامة، بناء على تعليمات النقيب العام بعقد اجتماعات دائمة للجنة لحين الانتهاء من التجهيز لمعهد المحاماة.

حيث كان مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، قد ناقش خلال اجتماعه، اليوم الخميس، استعدادات بدء العمل بمعهد المحاماة المقرر يوم 17 يناير الجاري، واطلع بعض أعضاء المجلس على المتقدمين ممن سددوا الاشتراكات الخاصة بالمعهد والقاعات المعدة لذلك في المحافظات والنقابات الفرعية المختلفة.

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