اعتقال «سوريين» لتهريب 21 طالب لجوء في اليونان

اعتقلت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، سوريين اثنين في منطقة نيا كيرديليا في مدينة سيرس شمالي اليونان بتهمة تهريب 21 طالب لجوء من بينهم 10 قُصر.



وتعتقد الشرطة اليونانية بحسب ما أوردته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن الشابين السوريين جزء من شبكة موسعة للاتجار بالبشر.



وأظهر التحقيق أن اللاجئين دخلوا اليونان بشكل غير قانوني من الحدود التركية واستلمهم الشابان السوريان لنقلهما إلى ثيسالونيكى.



وتفيد الشرطة أن الرحلة التي تبلغ 370 كيلومترًا من إيفروس إلى ثيسالونيكي تكلف ألفي يورو للشخص الواحد.