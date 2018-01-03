نائب محافظ الجيزة تتفقد معرض منتجات نوادي المرأة (صور)

بالفيديو.. «نقيب الصحفيين»: «نافع» حَول الأهرام لإمبراطورية اقتصادية

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن "إبراهيم نافع" حول مؤسسة الأهرام، إلى إمبراطورية اقتصادية وصحفية كاملة، وكانت في عهده توزع أكثر من مليون نسخة، كما استحدث أكثر من 12 إصدارا، وأسس شركات متعددة ...