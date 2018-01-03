نائب محافظ الجيزة تتفقد معرض منتجات نوادي المرأة (صور)
تفقدت الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشؤون البيئة والمجتمع، واللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض منتجات نوادي المرأة على مستوى محافظة الجيزة، والمقام بحديقة أحمد عرابي بالعجوزة لليوم الثاني على التوالي تحت شعار «الإيد في الإيد والدخل يزيد».
وتفقدت «عوض» المعروضات من المفروشات والإكسسوارات والهدايا والتحف والمأكولات الريفية واللوحات الفنية والأعمال اليدوية، والتي قامت بإنتاجها نوادي المرأة في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.