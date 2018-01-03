القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
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الأربعاء 03/يناير/2018 - 09:04 ص

رونالدو: لم أتخيل يومًا أن ألتقط صورة كهذه

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
dostor.org/2009849

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة عبر حسابه على إنستجرام تضم كافة الكرات والأحذية الذهبية والجوائز التي نالها إلى الآن.

وفاز رونالدو في 2017 بجائزة الكرة الذهبية الخامسة في مسيرته، كما أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى 4 أحذية ذهبية فاز بها سابقا، ومجموعة من الجوائز الأخرى على المستوى الأوروبي والعالمي.

وقال رونالدو معلقا على الصورة: "عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبدا أن ألتقط صورة كهذه".

وأضاف "أهدي هذه اللحظة، قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية والمنتخب الوطني".

وأهدى رونالدو كل هذه الإنجازات لأنصاره قائلا "إنها لكم"، علما أنها تعرض حاليا بالمتحف الخاص بالنجم البرتغالي في مسقط رأسه ماديرا في البرتغال.

رونالدو: لم أتخيل يومًا أن ألتقط صورة كهذه
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