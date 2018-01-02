رئيس شرق الإسكندرية: حادث ستانلي لاختلال عجلة القيادة

اوضح اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الحادث الذى وقع أعلى كوبرى ستانلي، منذ قليل، جاء لاختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، مضيفًا أن السيارة اخترقت الرصيف والسور الحديدى، وأدى ذلك إلى سقوط بعض الأفراد فى المياه.



وأضاف رئيس الحي، أن الإنقاذ النهري تمكن من استخراج شخص من المياه فيما جارٍ البحث عن آخر، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على قائد السيارة واصطحابه من قبل قوات الشرطة إلى قسم أول الرمل.



يذكر أن كوبري ستانلي شهد تجمع العشرات من المواطنين عقب اصطدام سيارة ملاكي بسور الكوبرى، وسقوط مواطنين من أعلى الكوبرى.