القاهرة : الثلاثاء 02 يناير 2018
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الثلاثاء 02/يناير/2018 - 09:02 م

وكيل «صحة النواب»: لن نسمح للأطباء بالمزايدة على البرلمان

الدكتور أيمن أبوالعلا
الدكتور أيمن أبوالعلا
وليد صلاح
dostor.org/2009650

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن طلب نقابة الأطباء بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي داخل مجلس النواب ما هو إلا مزايدة على المجلس وشو إعلامى فقط، لافتا إلى أن جميع النقاط المثارة من جانب النقابة تمت مناقشتها فى لجنة الصحة بالمجلس وفى الجلسة العامة.

وأضاف أبوالعلا فى بيان له اليوم، أنه يتعين على النقابة أن تقوم بدورها فى التأكد من تقديم الأطباء للإقرارات الضريبية بشكل صحيح، فضلا عن ضرورة قيامها بتدريب طبيب الأسرة بدلا من المزايدات فقط.

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