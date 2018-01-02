خبير سياحي يطالب بإقالة محافظ أسوان بسبب أزمة البواخر

أثارت أزمة توقف البواخر السياحية بمحافظة أسوان غضب العاملين بالقطاع السياحي، خاصة مع استمرارها وتكرارها بشكل يومي، لتشكيلها خطرًا على الموسم السياحى وحرمان السائحين والزائرين من استكمال رحلاتهم النيلية.



وقال عبدالناصر صابر الخبير السياحي، إن أزمة شحوط وتوقف البواخر السياحية أصبحت متكررة، والمجرى الملاحي مغلق مع استمرار أعمال التكريك، حيث شحطت باخرة واحدة قادمة في مدينة كوم أمبو أثناء إبحارها إلى الأقصر.



وأضاف الخبير لـ«الدستور»، أن التصريحات الرسمية للوزراء بإنهاء الأزمة منافية للحقيقة لأن أغلبية البواخر متوقفة أو عالقة وبعض السائحين لم يستكملوا رحلاتهم النيلية، مشيرًا إلى أن البواخر العاملة هذه الأيام بين الأقصر وأسوان تتجاوز الـ90 باخرة، وما يحدث من عدم احتواء الأزمة هو قضاء على الموسم السياحى، وهذه الأزمة مستمرة من يوم 23 ديسمبر مما يثبت تخاذل المسئولين.



وطالب صابر بإقالة وزير السياحة، ومحافظ أسوان مجدى حجازى، لفشلهما في حل الأزمة، وفتح ملف السياحة الثقافية، وملف إهمال أسوان بشكل غير مسبوق والذي أضر المدينة التراثية والسياحية الفريدة.