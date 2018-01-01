«الدستور» تكشف هوية ضحيتى الهجوم المسلح على محل لبيع الخمور بالعمرانية

كشف الفحص المبدئي لمباحث الجيزة في واقعة إطلاق النيران على محل لبيع الخمور بالعمرانية، أن المجني عليهما هما: أشرف بولس عازر، وشقيقه "عادل"، وتم نقلهما لمستشفى أم المصريين بالجيزة، حيث لقي الأول مصرعه متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية والآخر في حالة سيئة.



وكان مسلح قد أطلق النيران على محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.



وكشفت التحريات الأولية عن أن مسلحًا يستقل "توك توك"، توقف أمام محل لبيع البيرة والخمور بالعمرانية، وأطلق منه وابلًا من الأعيرة النارية صوب المتواجدين أمامه وفر هاربًا.



وانتقلت قوات الأمن وقيادات مديرية أمن الجيزة إلى مسرح الجريمة وما زال الفحص جاريًا.